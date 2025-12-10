Российский лыжник отреагировал на допуск к международным турнирам

Коростелев после допуска к международным турнирам выложил фото с Непряевой

Российский лыжник Савелий Коростелев в своем Telegram-канале отреагировал на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить его к участию в Кубке мира.

Спортсмен опубликовал совместную фотографию с Дарьей Непряевой — еще одной представительницей сборной России, допущенной до турниров. «Дебют на выходных», — написал Коростелев.

Ближайший этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет в Давосе с 13 по 14 декабря. Ранее FIS допустила Коростелева, Непряеву, а также фристайлистку Анастасию Таталину к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе.

2 декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях.