Российского «Курьера» назвали самым воюющим роботом в мире

НРТК: Российский «Курьер» — самый массовый воюющий робототехнический комплекс

Российский наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» стал самым массовым воюющим комплексом этого типа в мире. Особенности робота назвали в Telegram-канале проекта.

«НРТК "Курьер" за последний год стал самым массовым воюющим робототехническим комплексом в мире. Проект реализован в крайне сжатые сроки в интересах скорейшего появления массового серийного НРТК на фронте», — говорится в сообщении.

Разработчики подчеркнули, что основная функция «Курьера» — это спасение жизней и минимизация потерь при выполнении задач в опасных зонах. Также НРТК обеспечивают логистику в условиях повышенной минной и беспилотной опасности.

Гусеничный беспилотник с электродвигателем развивает скорость до 35 километров в час, а максимальная дальность управления составляет 10 километров. Аппарат может эвакуировать раненых, доставлять грузы и поражать цели различным вооружением. В частности, «Курьера» можно оснастить пулеметами, автоматическими или реактивными гранатометами.

В ноябре в зоне СВО заметили НРТК «Курьер», который вооружили десятью реактивными гранатометами РПО-А «Шмель».