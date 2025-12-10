Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:20, 10 декабря 2025Наука и техника

Российского «Курьера» назвали самым воюющим роботом в мире

НРТК: Российский «Курьер» — самый массовый воюющий робототехнический комплекс
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» стал самым массовым воюющим комплексом этого типа в мире. Особенности робота назвали в Telegram-канале проекта.

«НРТК "Курьер" за последний год стал самым массовым воюющим робототехническим комплексом в мире. Проект реализован в крайне сжатые сроки в интересах скорейшего появления массового серийного НРТК на фронте», — говорится в сообщении.

Разработчики подчеркнули, что основная функция «Курьера» — это спасение жизней и минимизация потерь при выполнении задач в опасных зонах. Также НРТК обеспечивают логистику в условиях повышенной минной и беспилотной опасности.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Гусеничный беспилотник с электродвигателем развивает скорость до 35 километров в час, а максимальная дальность управления составляет 10 километров. Аппарат может эвакуировать раненых, доставлять грузы и поражать цели различным вооружением. В частности, «Курьера» можно оснастить пулеметами, автоматическими или реактивными гранатометами.

В ноябре в зоне СВО заметили НРТК «Курьер», который вооружили десятью реактивными гранатометами РПО-А «Шмель».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Японцев предупредили о мегаземлетрясении

    В Кремле прокомментировали слова Зеленского об энергетическом перемирии

    Дегтярев высказался о возможном введении Fan ID в КХЛ

    В российском сыре нашли стафилококк

    На «АвтоВАЗе» оценили вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию

    Собчак раскрыла время своего подъема по утрам и назвала его роскошью

    Туристку отказались пускать в Таиланд из-за недостатка денег и депортировали

    Камеры в Москве начали фиксировать новое нарушение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok