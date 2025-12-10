Нового главу ЧВК «Вагнер» без обеих ног и руки сняли на видео

Появились кадры с лишившимся руки и ног новым главой ЧВК «Вагнер» Подольским

Лишившегося руки и ног после выполнения задач в зоне специальной военной операции (СВО) нового главу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрия Подольского с позывным Салем сняли на видео. Кадры с командиром подразделения появились в Telegram-канале ТАСС.

На выложенной агентством записи видно, как Салем тренируется, используя протезы, — стреляет из автомата и пистолета, подтягивается и отрабатывает удары по боксерской груше. «Если ты физически не подготовлен, ты не будешь метко стрелять, ты просто физически не выполнишь задачу», — заявил он на видео.

По словам Подольского, после ранения он восстанавливался восемь месяцев и прошел бы реабилитацию быстрее, если бы не рана горла, из-за которой ему пришлось перенести четыре дополнительные операции.

Известно, что Салем был ранен во время боя с бронетехникой ВСУ в районе Артемовска в 2023 году.

До Салема ЧВК «Вагнер» возглавлял Антон Елизаров с позывным Лотос. Он был назначен главой компании после смерти Дмитрия Уткина и Евгения Пригожина в авиакатастрофе в 2023 году и был снят с должности в конце 2024 года. Как заявляла журналист Анастасия Кашеварова, это решение было «запоздалым, но правильным». По ее словам, идея сменить главу ЧВК принадлежит сыну Евгения Пригожина Павлу.