Россия
11:20, 10 декабря 2025Россия

Нового главу ЧВК «Вагнер» без обеих ног и руки сняли на видео

Появились кадры с лишившимся руки и ног новым главой ЧВК «Вагнер» Подольским
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «ТАСС»

Лишившегося руки и ног после выполнения задач в зоне специальной военной операции (СВО) нового главу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрия Подольского с позывным Салем сняли на видео. Кадры с командиром подразделения появились в Telegram-канале ТАСС.

На выложенной агентством записи видно, как Салем тренируется, используя протезы, — стреляет из автомата и пистолета, подтягивается и отрабатывает удары по боксерской груше. «Если ты физически не подготовлен, ты не будешь метко стрелять, ты просто физически не выполнишь задачу», — заявил он на видео.

Кадр: Telegram-канал «ТАСС»

По словам Подольского, после ранения он восстанавливался восемь месяцев и прошел бы реабилитацию быстрее, если бы не рана горла, из-за которой ему пришлось перенести четыре дополнительные операции.

Материалы по теме:
Повар. Основатель ЧВК. Мятежник. Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Чем он запомнился?
Повар. Основатель ЧВК. Мятежник.Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе. Чем он запомнился?
24 августа 2023
Появился отчет о крушении самолета Пригожина. Что известно о последнем полете основателя ЧВК?
Появился отчет о крушении самолета Пригожина. Что известно о последнем полете основателя ЧВК?
24 августа 2023
«12 часов в аду» Захват Ростова и бои в Воронеже. Год назад «Вагнер» пошел на Москву. Что видели люди на их пути?
«12 часов в аду»Захват Ростова и бои в Воронеже. Год назад «Вагнер» пошел на Москву. Что видели люди на их пути?
24 июня 2024

Известно, что Салем был ранен во время боя с бронетехникой ВСУ в районе Артемовска в 2023 году.

До Салема ЧВК «Вагнер» возглавлял Антон Елизаров с позывным Лотос. Он был назначен главой компании после смерти Дмитрия Уткина и Евгения Пригожина в авиакатастрофе в 2023 году и был снят с должности в конце 2024 года. Как заявляла журналист Анастасия Кашеварова, это решение было «запоздалым, но правильным». По ее словам, идея сменить главу ЧВК принадлежит сыну Евгения Пригожина Павлу.

