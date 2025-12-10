Samsung перенесла выпуск своего устройства

Samsung не выпустит продолжение умного кольца Galaxy Ring в 2026 году

Корпорация Samsung отложила выпуск второго поколения умного кольца Galaxy Ring. Об этом сообщает корейская газета JoongAng Daily.

Свое первое смарт-кольцо Galaxy Ring IT-гигант представил в начале 2025 года. В январе-феврале 2026-го Samsung проведет презентацию гаджетов, но, вопреки ожиданиям, она не анонсирует второе поколение носимого устройства. Неназванные источники в отрасли заявили, что Samsung разочаровалась в продукте и решила перенести его выпуск на будущее.

Инсайдеры заявили, что в компании оценили аппаратные ограничения продукта — например, небольшой аккумулятор и непрочный корпус. Также Samsung устраивает популярность другого носимого девайса — умных часов Galaxy Watch. Соответственно, у корпорации нет причин дополнительно усиливать свое присутствие на этом рынке.

Кроме того, Samsung продолжает судиться с Oura. Крупнейший производитель смарт-колец в мире пожаловался на конкурента в Комиссию по международной торговле США, обвинив в нарушении патентов. Однако источники уточняют, что патентные споры не стали решающим фактором в переносе выпуска Galaxy Ring 2.

Ранее в Counterpoint Research заявили, что устройства Apple заняли топ-3 в рейтинге продаж смартфонов за третий квартал 2025 года. Также в первую десятку попали пять телефонов Samsung.