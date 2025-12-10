В Москве семья с ребенком осталась без единственного жилья из-за «схемы Долиной»

В Москве семья с ребенком-инвалидом осталась без единственного жилья из-за «схемы Долиной». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Пара с 12-летней дочерью, которая страдает от тяжелой формы искривления позвоночника, купила квартиру в Жулебино за 12 миллионов рублей, чтобы переехать ближе к поликлинике. Продавцами выступили пожилые супруги, якобы желающие избавиться от жилья, чтобы переехать в Канаду.

Через неделю после заключения договора с покупателями связались сотрудники полиции и сообщили, что пенсионеры написали заявление. Они сообщили, что продали квартиру под давлением мошенников, отказались выписываться и съезжать. По словам покупателей, судебные разбирательства продолжаются два года.

Ранее сообщалось, что на фоне участившихся случаев с мошенничеством в январе-феврале 2026 года рынок вторичного жилья может столкнуться с кризисом доверия, когда покупатели начнут требовать скидок на квартиры.