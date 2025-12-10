Реклама

13:39, 10 декабря 2025Экономика

Серебро подорожало до исторического максимума

Comex: Цена тройской унции серебра превысила 62 доллара
Кирилл Луцюк

Фото: Margaret M Stewart / Shutterstock / Fotodom

Впервые в истории стоимость серебра превысила 60 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные Comex.

Так, по состоянию на 05:09 мск мартовский фьючерс данного драгоценного металла подорожал до 62,02 доллара за унцию. Позже, к 13:29 мск, его стоимость скорректировалась до 61,425 доллара.

Комментируя эту динамику, агентство Bloomberg констатировало, что причинами роста котировок серебра стали дефицит предложения и прогнозы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Отмечается также, что в 2025 году стоимость серебра выросла более чем вдвое. Ее рост ускорился после исторического дефицита предложения в октябре.

Ранее, 9 декабря, мартовский фьючерс на серебро также обновлял исторический максимум. По данным на 18:53 мск, стоимость этого драгоценного металла доходила до 60,535 доллара.

