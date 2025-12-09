Драгоценный металл подорожал до исторического максимума

Comex: Цена серебра превысила 60 долларов за тройскую унцию

Мартовский фьючерс на серебро обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные Comex.

По данным на 18:53 мск, стоимость этого драгоценного металла доходила до 60,535 доллара. Позже, к 19:05, цена скорректировалась до 60,510 доллара.

В начале сентября биржевая стоимость серебра выросла до 14-летнего максимума. Аналитики предсказывают, что в 2026 году данный тренд продолжится и серебро подорожает на восемь процентов. Кроме того, из-за быстрого развития искусственного интеллекта и растущего спроса на электроэнергию для центров обработки данных вверх могут устремиться котировки алюминия и меди.

В конце первого осеннего месяца рекордный скачок стоимости продемонстрировала платина. Она подорожала до максимума за 12 лет. Аналитики видят причины этого в неослабевающем спросе центральных банков на активы-убежища в условиях нестабильной мировой экономики.