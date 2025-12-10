Северный флот получил первый именной Ка-27М

Вертолету Ка-27М Северного флота присвоили имя военного летчика Куклева

Корабельный вертолет Ка-27М Северного флота Военно-морского флота (ВМФ) России получил имя заслуженного военного летчика России генерал-майора Николая Куклева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«В преддверии Дня Героев Отечества в отдельном корабельном вертолетном полку смешанного авиационного корпуса Северного флота была увековечена память заслуженного военного летчика Российской Федерации генерал-майора Николая Куклева присвоением его имени корабельному вертолету Ка-27М», — говорится в сообщении.

Эта машина стала первым в истории авиации Северного флота именным вертолетом.

Командир смешанного авиационного корпуса Северного флота генерал-лейтенант Александр Отрощенко подчеркнул в ходе церемонии, что Николай Куклев освоил практически все типы вертолетов, стоящих на вооружении авиации флота. Кроме того, он остается единственным корабельным вертолетчиком, который стал начальником морской авиации ВМФ.

В ноябре госкорпорация «Ростех» сообщила, что Северный флот получил новые военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ-5М.