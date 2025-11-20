Наука и техника
16:41, 20 ноября 2025Наука и техника

ВС России получили новые Ми-8

«Ростех»: ВС России получили новые вертолеты Ми-8МТВ-5М
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России получили новые военно-транспортные вертолеты Ми-8МТВ-5М. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

Техника поступила на вооружение Северного флота. Вертолеты с новыми силовыми установками, электроникой и системой автопилота, согласно Минобороны России, стали удобнее для пилотов.

«Прогреть кабину и оборудование можно сразу, не запуская двигатели — это особенно актуально в условиях холодного климата», — говорится в публикации.

В октябре российское военное ведомство сообщило, что армейскую авиацию Воздушно-космических сил России активно насыщают новыми модификациями вертолетов.

В августе газета «Известия» заметила, что Вооруженные силы Украины проводят кустарную модернизацию вертолетов Ми-8 для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

