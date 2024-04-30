Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 10 декабря 2025Наука и техника

Шансы венесуэльских Су-30МК2 против США оценили

TNI: Су-30МК2 ВВС Венесуэлы окажутся «бумажными тиграми» в столкновении с США
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Southern Command / Department of Defense / AP

Истребители Су-30МК2 (по кодификации НАТО — Flanker-C) Военно-воздушных сил (ВВС) Венесуэлы — это эффективные самолеты, однако в случае прямого столкновения с ВВС США они окажутся «бумажными тиграми». Шансы венесуэльской авиации оценил обозреватель журнала The National Interest (TNI) Харрисон Касс.

Он отметил, что Су-30МК2 — это жемчужина ВВС Венесуэлы и один из самых боеспособных истребителей во всей Латинской Америке. Этот самолет позволяет Каракасу выполнять различные задачи, включая сдерживание региональных конкурентов и контроль воздушного пространства страны. Однако нехватка бюджетных средств пагубно влияет на боеспособность венесуэльской авиации.

По словам Касса, сложная экономическая ситуация в Венесуэле привела к нехватке средств на содержание ВВС. Поэтому летчики совершают меньше вылетов из-за недостаточного количества запасных частей. Это сказалось на уровне подготовки экипажей.

Материалы по теме:
«Они взяли у нас идею» 30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
«Они взяли у нас идею»30 лет назад российский истребитель произвел фурор в мире. Почему его секреты продали США?
30 апреля 2024
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

«Низкая боеготовность делает парк истребителей "бумажным тигром" в случае начала боевых действий. А отсутствие современных вспомогательных самолетов для поддержки истребителей, таких как самолеты дальнего радиолокационного обнаружения или воздушные дозаправщики, значительно снижает потенциал "Фланкеров"», — говорится в материале.

В ноябре издание Army Recognition писало, что Су-30МК2 ВВС Венесуэлы, которые могут нести противокорабельные ракеты Х-31, — это надежный сдерживающий фактор на фоне военного присутствия США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я готов». Зеленский ответил на призыв Трампа провести выборы на Украине. Что еще он сказал о мирном плане, территориях и НАТО?

    13-я пенсия оказалась невозможна

    На Украине заявили о попытках Зеленского затянуть переговоры

    Маск призвал сделать выборным один европейский орган

    Раскрыты подробности гибели служившего в ВСУ актера из «Слуги народа»

    Шансы венесуэльских Су-30МК2 против США оценили

    «Возможна смена режима». Трамп пригрозил Украине. Как он может заставить Зеленского пойти на уступки?

    В Раде напомнили о «блэкауте в Москве» на фоне слов Зеленского об энергетическом перемирии

    В Москву пришел долгожданный снег

    Возможного преемника Зеленского назвали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok