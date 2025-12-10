Реклама

09:32, 10 декабря 2025Мир

Шойгу высказался о завершении соглашения по СНВ

Шойгу: Россия ждет ответа на свои предложения по СНВ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия ждет ответа на свои предложения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

«Наши предложения, предложения, сделанные нашим президентом, они на столе. Мы, конечно, ждем ответа», — сказал он.

Он напомнил, что остается меньше 100 дней до завершения соглашения СНВ. По его словам, российские предложения способны остановить имеющееся движение по разрушению системы безопасности.

Шойгу также подчеркнул, что безопасность ни одной стороны не должна быть обеспечена за счет безопасности или увеличения опасности другой.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в настоящее время Россия не ведет с США диалог о продлении действия нового договора о стратегических наступательных вооружениях.

