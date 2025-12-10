Реклама

13:09, 10 декабря 2025

СМИ узнали о новых деталях мирного соглашения по Украине

WP: Мирное соглашение по Украине может включать дополнительные силы сверх ВСУ
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Новое мирное соглашение по урегулированию на Украине может включать наличие у Киева дополнительных сил сверх численности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газет The Washington Post (WP) со ссылкой на американских и украинских чиновников.

«Независимо от номинальной численности [украинской] армии, чиновники говорят, что могут быть дополнения, такие, как национальная гвардия или другие силы поддержки», — сказано в публикации.

При этом газета обратила внимание, что Киев не соглашается на введение каких-либо ограничений численности ВСУ на уровне конституции.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию на Украине «к Рождеству». По словам официальных лиц, проинформированных о ходе переговоров, представители США дали президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней на ответ по поводу предложенного мирного соглашения. Источник, знакомый с предложенными Киеву сроками, сообщил, что Трамп надеется на заключение сделки «к Рождеству».

В свою очередь источники издания «РБК-Украина» опровергли сообщения о том, что президент США Дональд Трамп назначил Киева дедлайн для подписания мирного плана. Он отметил, что Вашингтон хочет получить ответ как можно скорее, но не ставит точных сроков.

