Мир
05:36, 10 декабря 2025Мир

США и Украина обсудили коррупцию, санкции и условия мира

Бессент обсудил со Свириденко коррупцию, санкции и условия мира на Украине

Фото: Pixabay

Министр финансов США Скот Бессент поговорил по телефону с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, стороны обсудили санкции, вопросы коррупции и условия мирного урегулирования.

Глава американского ведомства подчеркнул приверженность президента США Дональда Трампа обеспечению прочного мирна на Украине и санкции против крупнейших российских нефтяных компаний. Он также подчеркнул важность продвижения реформ и антикоррупционной повестки.

«Лидерство премьер-министра в реализации Инвестиционного фонда по восстановлению Украины — достойно похвалы. Фонд мобилизует американские таланты, ресурсы и стандарты управления для улучшения инвестиционного климата Украины, обеспечивая при этом, что никто, кто поддерживал войну России, не сможет извлечь прибыль из восстановления Украины», — добавил Бессент.

Как отмечает издание «Страна.ua», ранее подобные вопросы США обсуждали либо с президентом Украины Владимиром Зеленским, либо с бывшим главой его офиса Андреем Ермаком.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты стремятся к урегулированию конфликта на Украине из гуманных соображений.

