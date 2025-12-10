Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:00, 11 декабря 2025Мир

США потребовали от МУС прекратить преследование Трампа

Reuters: США требуют от МУС прекратить преследование Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты, угрожая рестрикциями, требуют от Международного уголовного суда (МУС) внести в его учредительный документ поправки, которые предусматривают запрет на расследование деятельности американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Reuters.

«Администрация президента Дональда Трампа хочет, чтобы МУС внес поправки в свой учредительный документ, чтобы гарантировать, что суд не будет проводить расследования в отношении президента-республиканца», — говорится в статье.

По словам собеседника агентства, в случае отказа внести поправки, Вашингтон может ввести новые санкции против чиновников МУС и самого суда.

В августе Соединенные Штаты ввели санкции против четырех высокопоставленных представителей Международного уголовного суда. Под санкции подпали судьи МУС Кимберли Прост и Николас Гийу, а также заместители прокурора Назхат Шамим Хан и Маме Мандиай Нианг.

До этого Дональд Трамп ввел персональные санкции против прокурора МУС Карима Хана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Британия призналась в отправке военных на Украину

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Эффективность ракетных «Гераней» оценили

    Раскрыты уловки нацеленных на подростков мошенников

    Макрон заговорил о запрете соцсетей для детей и подростков

    Трамп подсчитал желающих заключить мирное соглашение украинцев

    «Россия — противник США». Конгресс проголосует за новый оборонный бюджет. Как он может изменить политику Трампа?

    Трамп заявил о «резком» обсуждении Украины с лидерами Европы

    США потребовали от МУС прекратить преследование Трампа

    В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о Крыме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok