США потребовали от МУС прекратить преследование Трампа

Reuters: США требуют от МУС прекратить преследование Трампа

Соединенные Штаты, угрожая рестрикциями, требуют от Международного уголовного суда (МУС) внести в его учредительный документ поправки, которые предусматривают запрет на расследование деятельности американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Reuters.

«Администрация президента Дональда Трампа хочет, чтобы МУС внес поправки в свой учредительный документ, чтобы гарантировать, что суд не будет проводить расследования в отношении президента-республиканца», — говорится в статье.

По словам собеседника агентства, в случае отказа внести поправки, Вашингтон может ввести новые санкции против чиновников МУС и самого суда.

В августе Соединенные Штаты ввели санкции против четырех высокопоставленных представителей Международного уголовного суда. Под санкции подпали судьи МУС Кимберли Прост и Николас Гийу, а также заместители прокурора Назхат Шамим Хан и Маме Мандиай Нианг.

До этого Дональд Трамп ввел персональные санкции против прокурора МУС Карима Хана.