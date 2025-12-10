Стало известно о поведении находящейся в мордовской колонии террористки Треповой

ФСИН опровергла, что Трепова проявляет агрессию, она в ШИЗО за нарушение порядка

Террористка Дарья Трепова (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), находящаяся в мордовской колонии за теракт против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), помещена в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по республике Мордовия.

Осужденная на 27-летний срок получила взыскание за нарушение установленного порядка отбывания наказания и требованиями правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. Вместе с тем, в ведомстве опровергли появившиеся в СМИ сведения о ее агрессивном поведении.

Во ФСИН заявили, что информация о драках Треповой с другими осужденными не соответствует действительности. Ее водворение в ШИЗО не связано с физической агрессией в отношении других заключенных.

2 апреля 2023 года в кафе Петербурга Трепова вручила Татарскому подарок с бомбой. В результате взрыва он получил несовместимые с жизнью травмы. Трепова действовала по указанию украинских спецслужб.