Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:59, 10 декабря 2025Мир

Стармер ответил Трампу на слова о разлагающейся Европе

Стармер в ответ на слова Трампа заявил, что видит сильную Европу
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что считает Европу сильным международным игроком, который объединился вокруг Украины. Таким образом политик ответил на высказывание президента США Дональда Трампа о том, что большинство стран региона разлагаются, передает Reuters.

«Что касается Европы и комментариев президента Трампа, то я вижу сильную Европу, которая объединилась вокруг Украины и наших давних ценностей — свободы и демократии. И я всегда буду отстаивать эти ценности и эти свободы», — заявил британский премьер.

Ранее Трамп в интервью журналу Politico заявил, что большинство стран Европы разлагаются, и ими управляют слабые люди. Глава Белого дома подчеркнул, что европейские лидеры должны быть напуганы тем, что разрушают свои страны.

Кроме того, он также обвинил Европу в том, что она занимается только разговорами об Украине, но ничего не делает для урегулирования конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Премьер Финляндии допустил создание особой экономической зоны на границе с Россией

    Стали известны самые обсуждаемые россиянами персоны

    Отар Кушанашвили обвинил Долину в трусости

    Производство стали в России упало

    Владислав Бакальчук расстался с долей в Wildberries

    Утопившая новорожденного сына россиянка хотела отдать его и ходила к психологам

    В Подмосковье выросло число заразившихся опасным вирусом

    Россияне перевозили большую партию марихуаны в Таиланде и попались полиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok