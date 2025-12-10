Стармер ответил Трампу на слова о разлагающейся Европе

Стармер в ответ на слова Трампа заявил, что видит сильную Европу

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что считает Европу сильным международным игроком, который объединился вокруг Украины. Таким образом политик ответил на высказывание президента США Дональда Трампа о том, что большинство стран региона разлагаются, передает Reuters.

«Что касается Европы и комментариев президента Трампа, то я вижу сильную Европу, которая объединилась вокруг Украины и наших давних ценностей — свободы и демократии. И я всегда буду отстаивать эти ценности и эти свободы», — заявил британский премьер.

Ранее Трамп в интервью журналу Politico заявил, что большинство стран Европы разлагаются, и ими управляют слабые люди. Глава Белого дома подчеркнул, что европейские лидеры должны быть напуганы тем, что разрушают свои страны.

Кроме того, он также обвинил Европу в том, что она занимается только разговорами об Украине, но ничего не делает для урегулирования конфликта.