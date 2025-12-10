Переход с iPhone на Android-смартфоны упростили

Apple и Google разработали сервис, упрощающий переход с iOS на Android и обратно

Американские корпорации Apple и Google договорились о создании технологии быстрого обмена данными между iPhone и Android-устройствами. Об этом сообщает профильное издание 9to5Google.

Новую технологию обнаружили в бета-версии сборки операционной системы (ОС) Android. Специалисты объяснили, что инженеры Apple и Google создали систему, которая позволит быстро переносить данные с iPhone на Android-телефоны и обратно. Это позволит в упрощенном порядке переносить информацию и настройки со старого iPhone на новый телефон с ОС от Google или обратно.

О подробностях работы нового сервиса ничего не известно. Однако в Google подтвердили, что технология для быстрого переноса, разработанная совместно с Apple, действительно появится в будущих версиях ОС.

Журналисты 9to5Google отметили, что Apple и Google традиционно соперничают на рынке ОС и смартфонов и до этого не были склонны отпускать своих пользователей в другие экосистемы. Однако ранее в обеих компаниях были созданы приложения, которые упрощают переход со смартфона на смартфон: Apple был запущен сервис Move to iOS, Google — Android Switch.

