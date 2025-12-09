Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:10, 9 декабря 2025Наука и техникаЭксклюзив

Названы способы продлить жизнь аккумулятора в смартфоне и ноутбуке

Эксперт сотовой связи Жиленко: Перегрев может испортить аккумулятор телефона
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: rawpixel.com / Designed by freepik

Продлить жизнь аккумулятора в смартфоне и ноутбуке могут помочь три простые привычки, рассказал основатель агрегатора услуг мобильной связи «Экомобайл» Игорь Жиленко. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

«Главное правило — избегать крайностей. Аккумуляторы современных устройств не любят ни долгой разрядки, ни постоянного нахождения на 100 процентах. Оптимальный уровень заряда — в диапазоне от 20 до 80 процентов. Если держать смартфон или ноутбук все время на зарядке, емкость батареи со временем снижается», — сообщил эксперт.

Главным врагом литий-ионных батарей он назвал перегрев и посоветовал не оставлять устройство на солнце, под подушкой или завернутым во что-то во время зарядки. Также лучше избегать и холода: при низких температурах химические процессы в аккумуляторе замедляются, и он теряет часть емкости, предостерег Жиленко.

Кроме того, лучше как можно реже доводить устройство до разрядки, так как частые глубокие циклы ускоряют износ батареи, отметил собеседник «Ленты.ру».

Материалы по теме:
Какой iPhone купить в 2026 году: как выбрать оптимальную модель
Какой iPhone купить в 2026 году:как выбрать оптимальную модель
1 ноября 2025
Смартфон HUAWEI nova 14i работает два дня без подзарядки. Как это получилось?
Смартфон HUAWEI nova 14i работает два дня без подзарядки.Как это получилось?
18 ноября 2025

«Найдите время, чтобы настроить энергосбережение: отключите ненужные беспроводные модули вроде Wi-Fi, Bluetooth, NFC и геолокации — они расходуют заряд даже в фоновом режиме. А владельцам смартфонов с OLED-экранами полезно включить темную тему: это реально снижает энергопотребление и помогает дольше сохранять ресурс аккумулятора», — поделился эксперт.

Еще один способ продлить срок службы, по его словам, использование только оригинальных или сертифицированных адаптеров питания и кабелей. Дело в том, что они обеспечивают правильное напряжение и ток, а все это защищает батарею от перегрузок.

Ранее стало известно, что в Android-смартфонах появилась функция маркировки неотложных звонков. Она называется Call Reason («Причина вызова») и позволяет звонящему пометить свой звонок индикатором «срочно», который будет отображаться на экране телефона принимающего абонента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понимает, как надавить». Постпред США при НАТО заявил, что Трамп знает способ урегулировать конфликт на Украине

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    Позиция России удивила Китай на фоне одной проблемы

    Армия России уничтожила шесть боевых групп ВСУ

    В Госдуме предложили компенсировать россиянам траты на аренду жилья

    В Минпросвещения перечислили самые востребованные профессии в колледжах

    В России европейского «Тигра» назвали «душегубкой»

    Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ сняли на видео

    ВСУ попытались замедлить продвижение ВС России на одном участке фронта

    Визит Зеленского в Лондон назвали полным провалом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok