Названы способы продлить жизнь аккумулятора в смартфоне и ноутбуке

Эксперт сотовой связи Жиленко: Перегрев может испортить аккумулятор телефона

Продлить жизнь аккумулятора в смартфоне и ноутбуке могут помочь три простые привычки, рассказал основатель агрегатора услуг мобильной связи «Экомобайл» Игорь Жиленко. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру».

«Главное правило — избегать крайностей. Аккумуляторы современных устройств не любят ни долгой разрядки, ни постоянного нахождения на 100 процентах. Оптимальный уровень заряда — в диапазоне от 20 до 80 процентов. Если держать смартфон или ноутбук все время на зарядке, емкость батареи со временем снижается», — сообщил эксперт.

Главным врагом литий-ионных батарей он назвал перегрев и посоветовал не оставлять устройство на солнце, под подушкой или завернутым во что-то во время зарядки. Также лучше избегать и холода: при низких температурах химические процессы в аккумуляторе замедляются, и он теряет часть емкости, предостерег Жиленко.

Кроме того, лучше как можно реже доводить устройство до разрядки, так как частые глубокие циклы ускоряют износ батареи, отметил собеседник «Ленты.ру».

«Найдите время, чтобы настроить энергосбережение: отключите ненужные беспроводные модули вроде Wi-Fi, Bluetooth, NFC и геолокации — они расходуют заряд даже в фоновом режиме. А владельцам смартфонов с OLED-экранами полезно включить темную тему: это реально снижает энергопотребление и помогает дольше сохранять ресурс аккумулятора», — поделился эксперт.

Еще один способ продлить срок службы, по его словам, использование только оригинальных или сертифицированных адаптеров питания и кабелей. Дело в том, что они обеспечивают правильное напряжение и ток, а все это защищает батарею от перегрузок.

