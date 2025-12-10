Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:41, 10 декабря 2025Бывший СССР

Сына единственного украинского космонавта зарезали в Киеве

Сына единственного украинского космонавта Каденюка зарезали в Киеве
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Сына единственного украинского космонавта Леонида Каденюка зарезали в Киеве. Об этом сообщает «РБК-Украины» в Telegram-канале.

«По словам знакомых семьи, тело лежало у входной двери. На нем были многочисленные раны, в руке — нож», — сказано в публикации.

Отмечается, что предсмертной записки найдено не было. Характер ран говорит о возможной борьбе. Подробности не сообщаются, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Вене нашли 21-летнего жителя Украины. Его избили. Также подожгли автомобиль Mercedes, из которого выбраться молодой человек уже не успел.

