Экономика
14:58, 10 декабря 2025Экономика

Таможенники указали на заметное снижение внешней торговли России

ФТС: Профицит внешней торговли России упал на 7,8 % в январе-октябре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

За первые десять месяцев 2025 года заметно просел как российский экспорт, так и импорт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В январе-октябре российский экспорт сократился на 4,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустился до отметки в 339,8 миллиарда долларов в денежном выражении. Импорт, в свою очередь, упал на 2,4 процента, до 224,4 миллиарда, уточнили в ведомстве.

На этом фоне профицит (превышение стоимости экспорта над импортом) внешней торговли России за отчетный период снизился на 7,8 процента год к году и составил 115,3 миллиарда долларов. В целом суммарные объемы торговли за это время сократились 3,5 процента, до 564,2 миллиарда, заключили в ФТС.

На российскую торговлю все большее влияние оказывают масштабные санкции, введенные западными странами после начала боевых действий на Украине. Ограничения в итоге приводят к трудностям с проведением трансграничных операций, а поиск посредников и необходимость ввозить продукцию черед третьи страны делают логистику все более дорогостоящей.

Еще одним ударом по российскому экспорту стало ужесточение санкционного давления со стороны США, Великобритании и Евросоюза (ЕС). Во второй половине октября в ограничительный список попал в том числе «Лукойл». После этого ключевые покупатели российской нефти (Индия, Китай и Турция) стали активнее переключаться на альтернативных поставщиков. Единственным вариантом сохранить покупателей для отечественных поставщиков стали внушительные скидки. Все это, предупреждают аналитики, в обозримом будущем может в еще большей степени снизить нефтегазовые доходы России и, как следствие, — ограничить возможности Москвы для продолжения спецоперации на Украине.

