Наука и техника
06:53, 10 декабря 2025Наука и техника

У «инопланетного корабля» 3I/ATLAS обнаружили защитный луч

Астроном Леб: Объект 3I/ATLAS может использовать защитный луч для расчистки пути
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: NASA/JPL-Caltech/University of A / Reuters

У межзвездного объекта 3I/ATLAS, который, по мнению ряда ученых, может представлять собой инопланетный корабль, обнаружили защитный луч. Об этом рассказал астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб, его цитирует астрономический новостной канал Astronomy Vibes в соцсети X.

По словам ученого, космический объект может использовать это приспособление, чтобы расчищать себе путь. Леб сделал такой вывод на основе анализа снимков кометы NASA HiRISE, после которого нашел странное расширение перед объектом в направлении его движения.

По мнению астрофизика, такой след перед объектом может оказаться лучем света или потоком частиц, которые космический аппарат испускает для удаления микрометеороидов и прочих крошечных частиц, которые могут оказаться в его поле.

Ранее Леб предположил, что 3I/ATLAS может обладать двумя хвостами. Он обратил внимание на снимки, свидетельствующие о двух потоках, исходящих от объекта, в том числе антихвост, который простирается более чем на 60 тысяч километров в сторону Солнца.

