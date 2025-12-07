Астроном заметил у «инопланетного корабля» необычную деталь

Астроном Леб: Межзвездный объект 3I/ATLAS может обладать двумя хвостами

Межзвездный объект 3I/ATLAS может обладать двумя хвостами. Такое мнение высказал ученый из Гарвардского университета Ави Леб.

Он указал на карту градиента вращения нового изображения так называемого «инопланетного корабля». На снимке видны свидетельства двух потоков, исходящих от объекта, в том числе антихвост, который простирается более чем на 60 000 километров в сторону Солнца, отмечает ученый.

Астроном также раскрыл особенность антихвоста 3I/ATLAS. Он пояснил, что тот во время перигелия изменил направление относительно своего постоянного движения. Леб подчеркнул, что подобное явление не характерно для известных комет.

Ранее на межзвездном объекте 3I/ATLAS обнаружили извержения криовулканов. Отмечалось, что активация ледяных струй напрямую связана с необычным химическим составом кометы.

До этого в ИКИ РАН заявили, что минимальное расстояние между Землей и 3I/ATLAS составит 269 миллионов километров 19 декабря, после чего небесные тела начнут удаляться друг от друга, а сама комета покинет Солнечную систему.