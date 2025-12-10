Удар трехтонной авиабомбы по окруженному Димитрову попал на видео

Удар ФАБ-3000 по ПВД ВСУ в окруженном Димитрове попал на видео

Российские войска нанесли удар трехтонной фугасной авиабомбой (ФАБ-3000) по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окруженном российскими войсками Димитрове (украинское название — Мирноград). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

Отмечается, что под бомбардировку попали бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты украинских войск.

На видео попал момент удара по ПВД, размещенному в одном из многоэтажных жилых домов. После падения бомбы происходит сильный взрыв, а в небо поднимается огромный столб пыли и дыма.

Ранее стало известно, что российские войска начали стремительное сужение окружения в Димитрове. Утверждается, что военные добивают гарнизон ВСУ в городе.