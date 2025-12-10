Реклама

Российские войска начали стремительно сужать окружение у Красноармейска

Российские войска начали стремительно сужать окружение в Димитрове
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска начали стремительно сужать окружение в Димитрове (украинское название — Мирноград) — городе спутнике Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

Утверждается, что Вооруженные силы России добивают гарнизон украинских войск в городе. «Российские штурмовики ведут зачистку Мирнограда от остатков ВСУ (Вооруженных сил Украиныприм. «Ленты.ру»)», — рассказал источник канала.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ сбежали из южной части котла под Красноармейском и Димитровом. Операция по отводу подразделений готовилась заранее, однако угроза окружения для всей группировки украинских войск в городе осталась высокой.

2 декабря начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии Красноармейска российскими войсками. Кроме того, по его словам, под российский контроль перешел Волчанск в Харьковской области.

