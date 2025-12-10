Украина бросила в бой редкую и бесполезную технику в зоне СВО

ВСУ потеряли в зоне СВО бесполезный в бою редкий броневик BATT UMG

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили против России в зоне специальной военной операции (СВО) бесполезный в бою редкий броневик BATT UMG и потеряли его. Это следует из отчета российского Министерства обороны.

Как рассказали в оборонном ведомстве, эта военная техника была задействована ВСУ на территории Донецкой народной республики, где действует российская группировка войск «Запад». Бойцы Вооруженных сил России уничтожили этот бронеавтомобиль — как и бронетранспортер М113 на том же направлении.

Известно, что создававшиеся для нужд полиции и спецназа бронеавтомобили BATT UMG и собранные по лицензии их аналоги FFG APC непригодны в полевых условиях, так как неспособны двигаться по бездорожью, а их броня выдерживает лишь попадание из стрелкового оружия.

С начала спецоперации этот вид техники упоминался в сводках оборонного ведомства лишь трижды.

Днем ранее сообщалось, что Украина задействовала в зоне СВО «машину апокалипсиса».