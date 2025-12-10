Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:13, 10 декабря 2025Культура

Ушедшего в армию рэпера Macan оштрафовали за нарушения ПДД

Mash: Рэпер Macan не оплатил штрафы на 19 тысяч рублей за нарушение ПДД
Ольга Коровина

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, не оплатил штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на общую сумму 19 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ушедший в армию исполнитель получил штрафы за неоплаченную парковку и нарушение разметки в апреле 2025 года, однако до сих пор их не оплатил. Весной сообщалось, что Косолапов за неделю собрал 17 штрафов, большая часть которых была связана с превышением скорости на его автомобиле BMW M5.

28 ноября стало известно, что Macan отправился на военную службу. В Росгвардии уточнили, что в отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского артист пройдет физическую, огневую и специальную подготовку, а затем займется обеспечением безопасности граждан на территории Московского региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В российском городе диспетчер скорой отказалась отправлять бригаду к человеку без сознания

    Раскрыты даты выпускных в школах в 2026 году

    Северный флот получил первый именной Ка-27М

    Фрагменты тел жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново начало выносить на берег

    Курица поселилась в подъезде московского дома

    Россияне попали под следствие за организованное в гараже производство

    Эндокринолог назвала скрытую опасность майонеза

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok