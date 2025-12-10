Ушедшего в армию рэпера Macan оштрафовали за нарушения ПДД

Mash: Рэпер Macan не оплатил штрафы на 19 тысяч рублей за нарушение ПДД

Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, не оплатил штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на общую сумму 19 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Ушедший в армию исполнитель получил штрафы за неоплаченную парковку и нарушение разметки в апреле 2025 года, однако до сих пор их не оплатил. Весной сообщалось, что Косолапов за неделю собрал 17 штрафов, большая часть которых была связана с превышением скорости на его автомобиле BMW M5.

28 ноября стало известно, что Macan отправился на военную службу. В Росгвардии уточнили, что в отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского артист пройдет физическую, огневую и специальную подготовку, а затем займется обеспечением безопасности граждан на территории Московского региона.