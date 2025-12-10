В Британии рассказали о плевке Зеленского в лицо Трампу

Политик Фергюсон назвал отказ Зеленского от уступок плевком в лицо Трампу

Британский политик Джим Фергюсон назвал отказ украинского лидера Владимира Зеленского от уступок по мирному урегулированию издевательством над президентом США Дональдом Трампом. Об этом эксперт написал в соцсети X.

«Зеленский просто свел на нет мирные усилия — теперь Европа несет ответственность за этот конфликт. Трамп почти год посвятил борьбе с машиной бесконечной войны. Зеленский просто плюнул ему в лицо в политическом плане», — подчеркнул он.

Фергюсон также отметил, что Соединенные Штаты предоставили Европе возможность урегулировать ситуацию на Украине, а они «выбрали поле боя».

Ранее журналистка Клэр Мозес рассказала, что Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы главы государства, чтобы получить гарантии безопасности США. Она обратила внимание на то, что слова украинского лидера о выборах прозвучали на фоне продвижения Российской армии.

До этого Трамп призвал провести выборы президента на Украине, и отметил, что их не было уже очень давно.