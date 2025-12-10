Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 10 декабря 2025Мир

В Британии рассказали о плевке Зеленского в лицо Трампу

Политик Фергюсон назвал отказ Зеленского от уступок плевком в лицо Трампу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Британский политик Джим Фергюсон назвал отказ украинского лидера Владимира Зеленского от уступок по мирному урегулированию издевательством над президентом США Дональдом Трампом. Об этом эксперт написал в соцсети X.

«Зеленский просто свел на нет мирные усилия — теперь Европа несет ответственность за этот конфликт. Трамп почти год посвятил борьбе с машиной бесконечной войны. Зеленский просто плюнул ему в лицо в политическом плане», — подчеркнул он.

Фергюсон также отметил, что Соединенные Штаты предоставили Европе возможность урегулировать ситуацию на Украине, а они «выбрали поле боя».

Ранее журналистка Клэр Мозес рассказала, что Владимир Зеленский заявил о готовности провести выборы главы государства, чтобы получить гарантии безопасности США. Она обратила внимание на то, что слова украинского лидера о выборах прозвучали на фоне продвижения Российской армии.

До этого Трамп призвал провести выборы президента на Украине, и отметил, что их не было уже очень давно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии заявили о готовности Украины отказаться от Донбасса при одном условии. Что Киев потребует взамен?

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Раскрыта роль ФСБ в деле о поиске медиком экстремистского контента

    В Москве картину великого художника продадут на аукционе

    Путин присвоил звание героя России бывшему украинскому нардепу

    Natan решил уйти из Black Star

    В Польше оценили способность Европы противостоять России

    В России оценили планы Трампа достичь мира на Украине к католическому Рождеству

    В российском городе несколько домов повреждены обломками БПЛА

    Посла Украины вызвали в МИД Израиля за критику слов Нетаньяху о Путине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok