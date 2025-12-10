В Финляндии призвали срочно молиться о возвращении российских туристов

Малинен: Финляндии надо открыть границу с РФ и молиться ради спасения турбизнеса

Властям Финляндии надо открыть границу с Россией ради спасения туристического бизнеса. С таким призывом выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

«Многие финны не осознают, но наше нынешнее политическое руководство нас губит. Наша экономика мертва. Мы должны срочно открыть границу и молиться, чтобы россияне вернулись и оставили тут евро», — написал Малинен.

Профессор отметил, что отказ от российских туристов нанес серьезный удар по турбизнесу европейской страны, а в будущем эту сферу экономики может ждать коллапс.

В ноябре русскоязычное «Александровское общество» в Финляндии анонсировало серию автопробегов в поддержку открытия границы с Россией. Они пройдут 14 декабря, чтобы напомнить «финской общественности о том, что мы никуда не исчезли и по-прежнему считаем наши права на свободу передвижения и семейные связи нарушенными», отметили в обществе.