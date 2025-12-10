Реклама

Россия
23:56, 10 декабря 2025Россия

В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о Крыме

Депутат Нестеренко: Суть заявления Зеленского о Крыме очевидна для всех
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / File Photo / Reuters

Суть заявления Владимира Зеленского о невозможности возвращения Крыма под контроль Украины уже давно очевидна для всех. Так его слова прокомментировал депутат Госдумы Юрий Нестеренко в интервью РИА Новости.

«Пытаясь удержать власть, Зеленский делает заявление о Крыме, суть которого очевидна для всех уже давно. Ему и его команде было очень удобно одурачивать своих избирателей воинственными заявлениями о границах 1991 года», — сказал он.

По его словам, следующим шагом, хоть и запоздалым, должно стать международное признание Крыма в качестве субъекта России.

Ранее Зеленский заявил, что у Киева нет сил, чтобы вернуть Крым. Он также признал отсутствие у Украины шансов вступить в НАТО. Он подчеркнул, что страну в альянсе не видят ни США, ни другие участники объединения.

