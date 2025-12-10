Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:08, 10 декабря 2025Из жизни

В Китае чиновники нашли способ обманывать систему и прогуливать работу

В Китае чиновники сделали маски из своих фотографий и стали прогуливать работу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: 163.com

Чиновники из провинции Чжэцзян в Китае придумали способ прогуливать работу. Об этом сообщает South China Morning Post.

Госслужащие из квартального комитета Вэньчжоу стали использовать распечатанные на бумаге фотографии лиц коллег в качестве масок. Они надевают их в начале рабочего дня, чтобы обмануть систему распознавания лиц, которая отмечает явку на рабочее место. Эта найденная чиновниками уязвимость системы позволяла одному человеку отмечать присутствие на работе сразу нескольких коллег.

Одного из таких сотрудников удалось уличить в жульничестве, благодаря камерам наблюдения, установленным над терминалом с биометрическим контролем. Скандал вскрылся после жалобы мужчины по фамилии Ли, который сообщил о нарушениях в вышестоящие инстанции еще в октябре. Власти пообещали дать официальный ответ по расследованию до 31 декабря.

Материалы по теме:
«Мы все сбиты с толку» Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
«Мы все сбиты с толку»Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
8 августа 2020
Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Проклятые богатстваОни выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
14 ноября 2018

Ранее сообщалось, что в Японии чиновник сотни раз за три года прогулял работу ради спортзала. Во время проверки выяснилось, что между апрелем 2021 года и ноябрем 2024 года мужчина покидал офис в середине рабочего дня 633 раза, то есть он уходил с работы в 80 из 100 случаев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио попытался настроить Трампа против Путина

    Раскрыты зарплаты российских сварщиков

    Меган Маркл пришла в ярость из-за намеков о краже платья

    При пожаре на рынке в Петербурге пострадали люди

    В России модернизировали боевого робота «Курьер»

    Артемий Лебедев заявил о хамском поведении США

    В посте бесследно пропавшей в тайге Усольцевой нашли подсказку

    Россиянин скрывался почти 30 лет после расправы над должником

    Пропавшая в Турции с 10-летним сыном россиянка объяснила свой отъезд

    В Подмосковье девушка подселила к себе корову

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok