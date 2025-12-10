В Китае чиновники нашли способ обманывать систему и прогуливать работу

В Китае чиновники сделали маски из своих фотографий и стали прогуливать работу

Чиновники из провинции Чжэцзян в Китае придумали способ прогуливать работу. Об этом сообщает South China Morning Post.

Госслужащие из квартального комитета Вэньчжоу стали использовать распечатанные на бумаге фотографии лиц коллег в качестве масок. Они надевают их в начале рабочего дня, чтобы обмануть систему распознавания лиц, которая отмечает явку на рабочее место. Эта найденная чиновниками уязвимость системы позволяла одному человеку отмечать присутствие на работе сразу нескольких коллег.

Одного из таких сотрудников удалось уличить в жульничестве, благодаря камерам наблюдения, установленным над терминалом с биометрическим контролем. Скандал вскрылся после жалобы мужчины по фамилии Ли, который сообщил о нарушениях в вышестоящие инстанции еще в октябре. Власти пообещали дать официальный ответ по расследованию до 31 декабря.

Ранее сообщалось, что в Японии чиновник сотни раз за три года прогулял работу ради спортзала. Во время проверки выяснилось, что между апрелем 2021 года и ноябрем 2024 года мужчина покидал офис в середине рабочего дня 633 раза, то есть он уходил с работы в 80 из 100 случаев.