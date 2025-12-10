Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:09, 10 декабря 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об энергетическом перемирии

Песков ответил на заявление Зеленского об энергетическом перемирии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Toby Melville / Reuters

Россия ставит в приоритет устойчивый и долгосрочный мир с Украиной, а не временное перемирие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в ходе брифинга идею лидера Украины Владимира Зеленского об энергетическом перемирии.

«Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом», — отметил Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия работает над миром, а не над перемирием.

Ранее Владимир Зеленский заявил, о готовности к энергетическому перемирию, если на это согласится Россия. По мнению украинского лидера, такой шаг очень важен для людей.

В свою очередь, военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что Зеленский решился на перемирие из-за практически свершившегося блэкаута в Киеве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Появились подробности о впавшем в кому после ДТП главе округа под Москвой

    «Радиостанция Судного дня» передала 17 загадочных слов за день

    Стало известно о совпадении интересов России и США в одном вопросе

    США захотели получать данные из социальных сетей въезжающих в страну туристов

    Белоруссия опередила Россию по среднему размеру пенсий

    Посетителя Эрмитажа оштрафовали за испорченный стул

    В Москве в декабре расцвела редкая орхидея

    В НАТО высказались о планах на случай выхода США из альянса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok