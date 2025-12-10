В Кремле прокомментировали слова Зеленского об энергетическом перемирии

Песков ответил на заявление Зеленского об энергетическом перемирии

Россия ставит в приоритет устойчивый и долгосрочный мир с Украиной, а не временное перемирие. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя в ходе брифинга идею лидера Украины Владимира Зеленского об энергетическом перемирии.

«Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом», — отметил Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что Россия работает над миром, а не над перемирием.

Ранее Владимир Зеленский заявил, о готовности к энергетическому перемирию, если на это согласится Россия. По мнению украинского лидера, такой шаг очень важен для людей.

В свою очередь, военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что Зеленский решился на перемирие из-за практически свершившегося блэкаута в Киеве.