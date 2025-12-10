В Крыму порассуждали о приезде Трампа на полуостров

Первый замглавы крымского парламента Цеков допустил приезд Трампа на полуостров

Первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков допустил приезд президента США Дональда Трампа на полуостров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не исключаю, что со временем Дональд Трамп посетит Крым, чтобы все увидеть своими глазами. Он решительный человек, который может это сделать», — сказал парламентарий.

Цеков также подчеркнул, что потепление отношений Москвы и Вашингтона пойдет на пользу обеим сторонам.

Ранее Трамп выразил свое мнение о Крыме. «И каждый раз, глядя на карту, я думал: "О, какой же этот Крым красивый. Ух ты!" Он с четырех сторон окружен океаном», — отметил глава Белого дома.