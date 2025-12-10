Реклама

17:27, 10 декабря 2025Россия

В Крыму порассуждали о приезде Трампа на полуостров

Первый замглавы крымского парламента Цеков допустил приезд Трампа на полуостров
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков допустил приезд президента США Дональда Трампа на полуостров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не исключаю, что со временем Дональд Трамп посетит Крым, чтобы все увидеть своими глазами. Он решительный человек, который может это сделать», — сказал парламентарий.

Цеков также подчеркнул, что потепление отношений Москвы и Вашингтона пойдет на пользу обеим сторонам.

Ранее Трамп выразил свое мнение о Крыме. «И каждый раз, глядя на карту, я думал: "О, какой же этот Крым красивый. Ух ты!" Он с четырех сторон окружен океаном», — отметил глава Белого дома.

