02:10, 10 декабря 2025Мир

В МИД России обвинили Европу в затягивании конфликта на Украине

Масленников: Европа не хочет завершения конфликта на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Европейские страны не хотят, чтобы конфликт на Украине завершился, поэтому прикладывают усилия для затягивания урегулирования. С таким мнением в беседе с «Известиями» выступил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«Они [европейцы] явно преследуют цель затянуть урегулирование. Это уже давно всем понятно», — считает Масленников.

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс указал на то, что Европейский союз становится настоящей обузой для США и не приносит ни экономической, ни геополитической выгоды.

