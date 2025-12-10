В мире вновь заговорили о работавшем в администрации президента шпионе Смоленкове

«Царьград»: О шпионе Смоленкове снова вспомнили

В мире вновь заговорили об истории бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, который, как предполагается, оказался американским шпионом и вместе с семьей сбежал из страны. На это обратил внимание «Царьград».

«История фантастическая. И фактура у нее действительно есть. Вопрос в том, почему о ней опять вспомнили именно сейчас», — пишет издание.

«Царьград» напомнил историю Смоленкова. Так, в 2019 году стало известно об «эвакуации» США из России своего информатора, который был уволен с должности в администрации президента. Это якобы произошло в 2017 году. Позднее появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил, что Смоленков «имел доступ к чувствительной информации». Уточняется, что американского информатора вывезли после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым из опасений, что американский лидер может случайно раскрыть шпиона.

Смоленков с семьей отправился в Черногорию, где исчез. Однако вскоре «похожих людей» заметили в США. Более того, был обнаружен дом, купленный на имя Смоленковых. Через некоторое время семья вновь пропала. Выдвигались версии, что это могло произойти из-за назойливых журналистов или ликвидации Смоленковых. При этом «Царьград» не исключает, что они могут быть живы, «а сейчас их используют для атаки на президента США Дональда Трампа».

«Пока не можем увязать связь между ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии и русскими шпионами, но она, видимо, есть. Но какой-то логикой тот же CNN, вытащивший на свет эту пыльную историю, явно руководствовался», — говорится в материале.

Ранее историк спецслужб, писатель Геннадий Соколов указал на множество несостыковок и странностей в скандале вокруг Смоленкова. Соколов признался, что его удивил тот факт, что «шпион» спокойно живет в своем доме в американском штате Вирджиния, который купил на свое имя, и журналисты сразу нашли все данные о недвижимости. В то же время он отметил, что Смоленков действительно сотрудничал с ЦРУ, но, учитывая его служебное положение, знал немного.