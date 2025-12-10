Реклама

18:54, 10 декабря 2025

В полиции Израиля прокомментировали заявление о покушении на Миндича

В полиции Израиля заявили, что не располагают информацией о покушении на Миндича
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

В полиции Израиля заявили, что не располагают информацией о покушении на бизнесмена Тимура Миндича, также известного как «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского. Так заявление украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал представитель израильской полиции, сообщает РИА Новости.

«У полиции Израиля нет информации об этом», — заявил майор Михаил Зингерман.

Ранее Коломойский в зале суда рассказал, что была попытка покушения на Миндича, ранена домработница, преступники арестованы. По его словам, инцидент произошел в Израиле 28 ноября, он также пообещал поделиться подробностями происшествия в ближайшие дни.

