В России нашли способ решить проблему низкой производительности труда

Госсовет: Роботизация повысит производительность труда без участия мигрантов

Переход к массовой замене работников российских предприятий роботами поможет решить проблему низкой производительности труда в стране без привлечения мигрантов. Об этом заявил глава комиссии Госсовета по направлению «Кадры», губернатор Калужской области Владислав Шапша, его слова приводит ТАСС.

Активное внедрение роботехники должно проходить на долгосрочной основе, отметил эксперт. Автоматизация производственных процессов поможет повысить производительность труда и снижения зависимости от человеческого фактора. Этот способ является более эффективным в сравнении с массовым завозом мигрантов, полагает Шапша. «Мы не сторонники значительного привлечения иностранной рабочей силы», — заключил он.

Ранее о необходимости активной замены роботами работников заявлял замглавы администрации президента России Максим Орешкин. Подобная стратегия, считает он, поможет справиться с проблемой острого кадрового голода, который к настоящему времени охватил большинство ключевых отраслей национальной экономики.

Такой подход, отмечал Орешкин, также поспособствует сокращению времени работодателей на поиски квалифицированных сотрудников. Схожее мнение до этого высказывал замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Несмотря на это, в Госдуме решили урезать расходы бюджета на эти цели в 2025 году на 1,7 миллиарда рублей на фоне ощутимого сокращения поступлений в федеральный бюджет.