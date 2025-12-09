В России назвали виновных в нищете на Украине

Постпред РФ при ООН Небензя: Киевский режим довел Украину до нищеты

В доведении Украины до нищеты и гражданской войны виноват только киевский режим. С таким мнением выступил постпред России при ООН Василий Небензя, его слова приводит РИА Новости.

«Киевский режим довел свою страну не только до нищеты и гражданской войны, но и сделал Украину разменной монетой в геополитическом противостоянии Запада и России», — считает дипломат.

При этом Небензя отметил, что жители республики уже заплатили ужасающую цену за «преступные ошибки», но их хотят заставить заплатить еще больше.

Ранее Небензя заявил, что США ведут работу над реалистичными предложениями по урегулированию конфликта на Украине.