11:07, 10 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России оценили вероятность подготовки мирного соглашения по Украине до конца года

Чепа: Мирное соглашение России и Украины может быть подготовлено до конца года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Подготовка мирного соглашения Россией, Украиной и США может завершиться уже в этом году, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Наверное, будет в несколько этапов. И первый этап — подготовка соглашения, а следующие этапы — реализация этого соглашения. Если ориентироваться на [президента США Дональда] Трампа – это 25 декабря, если реально, ситуация и на фронтах подсказывает, что приближается к этому, надеюсь, что до Нового года, как и раньше планировали, соглашение будет подготовлено», — сказал Чепа.

Он отметил, что неизвестно как будет проходить реализация соглашения и сколько потребуется для этого времени. Депутат выразил надежду, что подготовка мирного соглашения между Россией и Украиной завершится в этом году.

Ранее Трамп выразил надежду, что договоренности по урегулированию конфликта на Украине будут достигнуты к 25 декабря. По словам официальных лиц, проинформированных о ходе переговоров, представители США дали президенту Украины Владимиру Зеленскому несколько дней на ответ по поводу предложенного мирного соглашения.

