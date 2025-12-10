Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:24, 10 декабря 2025Экономика

В российском ЖК обнаружили необычный способ связи в лифтах

В ростовском ЖК повесили рации в лифтах для связи с консьержем
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom  

В одном из жилых комплексов (ЖК) Ростова-на-Дону повесили рации в лифтах для вызова консьержа, а также инструкции по их использованию. Внимание на необычный способ связи обратило издание «Подъем».

Речь идет о ЖК, расположенном по адресу улица Горького, 267. Жильцам показалось странным, что в управляющей компании «Юнит Сервис Ростов» не могут наладить внутреннюю связь в лифтах, однако они сочли подобное решение проблемы оригинальным. В свою очередь, в УК журналистам сообщили, что рации пришлось повесить по причине смены обслуживающих организаций, поскольку предыдущая «управляйка» после своего ухода забрала оборудование для связи с консьержем.

«Соответственно [рации установлены], чтобы можно было связаться с консьержем в случае застревания либо какой-то аварийной ситуации, чтобы можно было непосредственно до консьержа, так скажем, дозвониться», — отметил представитель управляющей компании. Собеседник издания добавил, что на данный момент не знает, окажутся ли рации временным решением или нет.

Ранее москвичи пожаловались на лифты, которые могут падать пять раз за поездку, в доме бизнес-класса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В Раде призвали не позволить Зеленскому сорвать мирные инициативы

    Профайлер проанализировал мимику Долиной и заподозрил ее в обмане

    Беспилотник Boeing впервые применил ракету класса «воздух-воздух»

    Японцев предупредили о мегаземлетрясении

    В Кремле прокомментировали слова Зеленского об энергетическом перемирии

    Дегтярев высказался о возможном введении Fan ID в КХЛ

    В российском сыре нашли стафилококк

    На «АвтоВАЗе» оценили вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok