21:15, 10 декабря 2025

В США заявили о переломе в переговорах после одного события

Снайдер: Освобождение Красноармейска в ДНР приводит к перелому на переговорах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Освобождение Вооруженными силами (ВС) России Красноармейска (украинское название — Покровск) приводит к значительным сдвигам в сторону российской позиции на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил колумнист журнала The American Conservative Тед Снайдер.

«Значение падения Покровска заключается в том, что перелом на поле боя послужил причиной [решающего] сдвига за столом переговоров. Европа должна предоставить Украине и ее президенту возможность принять условия, диктуемые реальностью, и перестать настаивать на войне, которая, как она знает, не изменит ничего, кроме числа жертв», — отмечает автор.

Как пишет Снайдер, освобождение Красноармейска ставит под угрозу способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) снабжать войска в Донбассе оружием и продовольствием. Кроме того, это может привести к окружению других ключевых городов, а также к тому, что перед ВС РФ предстанут «километры незащищенной территории, по которой она могла бы продолжать свое продвижение на запад». Взятие Российской армией Красноармейска вынудило Запад пересмотреть свою позицию за столом переговоров, подчеркивает колумнист.

Вечером 1 декабря стало известно, что российская армия освободила Красноармейск, а также Волчанск — стратегически важный для обороны ВСУ город.

