В США связали будущее Украины с активами России

Профессор Миршаймер: Украина будет обречена, если ЕС не сможет изъять активы РФ

Украина будет обречена, если страны Европейского союза (ЕС) не смогут договориться об экспроприации российских замороженных активов для предоставления так называемого репарационного кредита стране. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета, политолог-международник Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Если только [президент Франции Эммануэль] Макрон, [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер и [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц не украдут российские замороженные активы, то тогда они мало что могут сделать. И если действительно так окажется, то Украина точно будет обречена», — подчеркнул эксперт.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что руководство ЕС намерено в ускоренном режиме принять специальный закон о бессрочной блокировке российских замороженных активов, для того чтобы обойти потенциальное вето Венгрии.

По словам источников, «спешная попытка» принять соответствующий закон объясняется тем, что Брюссель хочет «защитить возможность иметь влияние» на переговорах с США по Украине.