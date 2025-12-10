В стране ЕС назвали Россию сильнейшей военной державой в Арктике

Служба внешней разведки Дании назвала РФ сильнейшей военной державой в Арктике

Служба внешней разведки Дании назвала Россию самой сильной военной державой в Арктике. Об этом говорится в ежегодном докладе ведомства.

«Россия остается сильнейшей военной державой в Арктике», — заявили в датской разведке, добавив, что Москва будет отстаивать свои интересы.

В тексте доклада указано, что США и Китай также стремятся играть большую роль в Арктике. Россия наращивает свои силы, США интересует вопрос безопасности в регионе, а КНР работает над тем, чтобы иметь возможность использовать в Арктике корабли и подводные лодки.

Служба внешней разведки Дании также включила США в число национальных угроз.