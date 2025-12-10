В ВСУ опровергли слова Сырского

В ВСУ заявили, что слова Сырского о Димитрове не соответствуют действительности

В Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что слова главкома Александра Сырского о Димитрове (украинское название — Мирноград) не соответствуют действительности. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на представителей 7-й корпус десантно-штурмовых войск украинской армии.

«Главнокомандующий Александр Сырский продолжает заявлять, что окружения Мирнограда нет (...) официальная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские военнослужащие пытаются вывести своих людей из города, однако теряют их «в сером коридоре».

Ранее сообщалось, что Российские войска начали стремительно сужать окружение в Димитрове. Сообщается, что солдаты Вооруженных сил России добивают гарнизон украинских войск в городе.