Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:14, 10 декабря 2025Бывший СССР

В ВСУ опровергли слова Сырского

В ВСУ заявили, что слова Сырского о Димитрове не соответствуют действительности
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что слова главкома Александра Сырского о Димитрове (украинское название — Мирноград) не соответствуют действительности. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на представителей 7-й корпус десантно-штурмовых войск украинской армии.

«Главнокомандующий Александр Сырский продолжает заявлять, что окружения Мирнограда нет (...) официальная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские военнослужащие пытаются вывести своих людей из города, однако теряют их «в сером коридоре».

Ранее сообщалось, что Российские войска начали стремительно сужать окружение в Димитрове. Сообщается, что солдаты Вооруженных сил России добивают гарнизон украинских войск в городе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В Раде призвали не позволить Зеленскому сорвать мирные инициативы

    Профайлер проанализировал мимику Долиной и заподозрил ее в обмане

    Беспилотник Boeing впервые применил ракету класса «воздух-воздух»

    Японцев предупредили о мегаземлетрясении

    В Кремле прокомментировали слова Зеленского об энергетическом перемирии

    Дегтярев высказался о возможном введении Fan ID в КХЛ

    В российском сыре нашли стафилококк

    На «АвтоВАЗе» оценили вероятность возвращения Renault и Nissan в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok