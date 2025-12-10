Реклама

14:26, 10 декабря 2025Бывший СССР

В ВСУ рассказали о невозможности провести ротацию в Димитрове

В ВСУ сообщили, что последняя ротация в Димитрове проводилась в ноябре
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последний раз проводило ротацию сил в Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР) в ноябре. Об этом заявил офицер украинской морской пехоты в интервью «Украинской правде».

Он подтвердил, что вокруг Димитрова образовалась «замкнутая зона». По его словам, она сохраняется уже несколько недель.

«Последний раз мы меняли людей на технике в середине ноября, потом в начале декабря пешком смогли выйти несколько человек — это все. В ноябре была еще одна попытка через Родинское, но все три машины (...) были уничтожены», — сообщил украинский военный.

Собеседник издания вместе с тем отметил, что понял причины стремительного взятия российскими подразделениями Красноармейска (украинское название — Покровск). Он выразил мнение, что это произошло в результате критического накопления сил, после которого армию РФ «невозможно остановить».

Ранее стало известно об атаке трехтонной авиабомбой по окруженному Димитрову. Удар российских военных по ВСУ попал на видео.

