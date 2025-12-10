Реклама

В жестокой расправе над россиянкой в ее квартире поставили точку

В Москве суд приговорил к 18 годам мужчину за убийство женщины в 2000 году
Владимир Шарапов
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима местного жителя, который жестоко расправился со знакомой 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

23 ноября 2000 года под окнами одного из жилых домов столицы нашли 30-летнюю женщину со множественными колото-резаными ранами и переломами. Правоохранители выяснили, что она выпивала с двумя знакомыми, с которыми у нее возникла ссора. В результате мужчины избили пострадавшую, а потом выбросили с седьмого этажа.

По горячим следам преступление раскрыть не удалось, но позднее расследование возобновилось. Правоохранители задержали одного из злоумышленников, второго уже нет в живых.

Ранее в Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего иностранца, который с битой напал на мужчину в ресторане на улице Авиационной в 2019 году.

