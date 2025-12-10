Реклама

12:15, 10 декабря 2025Россия

В зоне СВО заметили хорватскую и израильскую технику

Минобороны России отчиталось об уничтожении хорватского РСЗО RAK-SA-12
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Российские войска уничтожили в зоне проведения специальной военной операции израильскую и хорватскую технику. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В частности, поражение получили пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12, произведенная в Хорватии, а также две радиолокационные станции RADA из Израиля.

Помимо иностранной техники Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились до 230 бойцов, орудия полевой артиллерии, а также четырех складов с боеприпасами и материальными средствами.

В ночь на 10 декабря ВСУ выпустили по России 20 БПЛА. По данным оборонного ведомства, ночным атакам подверглись четыре региона — Брянская, Калужская и Белгородская области, а также Московский регион.

