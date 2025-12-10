Реклама

09:54, 10 декабря 2025Бывший СССР

Военкоры раскрыли новые подробности штурма ВС России у Красноармейска

ВС России штурмуют Родинское севернее Красноармейска и Мирнограда в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России успешно наступают на красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Подробности продвижения российских подразделений раскрыл Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Армия России штурмует Родинское, заняв большую часть города у окруженного Мирнограда. Севернее Красноармейска и Мирнограда российские войска закрепились в застройке в восточной и центральной частях города Родинское, после чего продвинулись в северо-западной части и продолжают штурм», — говорится в публикации.

Уточняется, что ВС России на данном участке фронта продвинулись на площади около двух квадратных километров. По информации Telegram-канала, украинские бойцы пытаются безуспешно контратаковать малыми группами.

Ранее стало известно, что ВСУ сбежали из южной части котла под Красноармейском и Димитровом. Украинские подразделения осуществили маневр в районе Лысовки и Сухого Яра.

