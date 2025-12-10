Реклама

05:01, 10 декабря 2025Из жизни

Волк утащил четырехмесячного младенца

В Индии волк ночью утащил младенца у спящей матери и растерзал его
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Soumyabrata Roy / Globallookpress.com

В Индии волк растерзал ребенка. Об этом сообщает The Indian Express.

Хищник проник ночью в жилище в деревне Маллаханпурва, штат Уттар-Прадеш, и утащил спавшего рядом с матерью четырехмесячного младенца. «Мать почувствовала движение и проснулась, только чтобы увидеть, как животное убегает», — рассказал сотрудник лесного департамента. Позже останки ребенка нашли в сахарном тростнике на расстоянии километра.

Это нападение стало четвертым за десять дней в округе Кайзергандж. Власти возобновили операцию по поиску хищников с использованием дронов с тепловизорами и фотоловушек, попутно призывая жителей соблюдать повышенные меры предосторожности.

Осенью была ликвидирована стая из четырех волков, растерзавших восемь человек. Теперь атаки совершают особи-одиночки, укрывающиеся в густых зарослях тростника.

Ранее сообщалось, что Бахрайче возобновились нападения волков-людоедов. В субботу, 29 ноября, они напали на пятилетнего мальчика, игравшего перед домом, и съели его руки.

