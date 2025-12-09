Реклама

23:48, 9 декабря 2025Россия

Возможного преемника Зеленского назвали

Сальдо: В Британии подготовили политическую замену Зеленскому
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В случае, если выборы на Украине все-таки состоятся, Британия готова выдвинуть политическую замену нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому — им станет украинский посол в Лондоне Валерий Залужный. Такой точкой зрения в беседе с РИА Новости поделился губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«У британцев уже готова замена Зеленскому — это Залужный. С политической точки зрения — такая же марионетка. Если представить, что президентские выборы все-таки объявят, то борьба развернется не между реальными политическими силами, а между различными группами влияния, которые конкурируют за доступ к финансам и внешней поддержке», — считает Сальдо.

Он также отметил, что украинцам выразить свое мнение не дадут — сейчас на Украине подавляется инакомыслие, на население оказывают мобилизационное давление. В связи с этим любые выборы будут лишь формальностью.

Ранее Зеленский заявил о готовности внести изменения в закон о выборах, чтобы их провести. По мнению действующего президента республики, они могут состояться в течение 60-90 дней.

