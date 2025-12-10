Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:45, 10 декабря 2025Путешествия

Врачи спасли жизнь внезапно упавшей в обморок на борту самолета стюардессе

Врачи спасли стюардессу при приступе анафилактического шока на рейсе
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: A Periam Photography / Shutterstock / Fotodom  

Врачи спасли жизнь внезапно упавшей в обморок на борту самолета стюардессе авиакомпании Etihad Airways. Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 1 декабря на рейсе из столицы Эфиопии Аддис-Абебы до Абу-Даби (ОАЭ). Уточняется, что у работницы случился приступ анафилактического шока.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Ей на помощь пришли врачи из Индии, которые оказались пассажирами самолета. Состояние бортпроводницы требовало незамедлительного вмешательства из-за недостатка кислорода. Медики воспользовались бортовой аптечкой и ввели ей необходимые препараты, в первую очередь — антигистаминные.

Это помогло стабилизировать дыхание пострадавшей, к моменту посадки стюардесса пребывала в сознании. По приземлению ее госпитализировали в местную больницу.

Ранее два врача из России боролись за жизнь пассажира самолета и спасли его. Они провели рядом с больным два часа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы за это деньги получаем». Украинская разведка заявила, что может прослушивать Кремль. Как на это отреагировала Москва?

    Названы восемь перспективных бизнесов 2026 года

    Стало известно об инциденте на третьей минуте полета разбившегося под Иваново Ан-22

    Российский пенсионер поджег дом соседки после бетонирования дорожек

    Последствия обрушения помощи Украине оценили

    Двалишвили назвал Петра Яна лжецом

    Бывший российский депутат оказался наемным киллером с гранатометом

    Названа главная ошибка российских туристов в Таиланде

    В Петербурге загорелся рынок

    Назван наименее опасный для природы вид шуб

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok