Врачи спасли жизнь внезапно упавшей в обморок на борту самолета стюардессе авиакомпании Etihad Airways. Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 1 декабря на рейсе из столицы Эфиопии Аддис-Абебы до Абу-Даби (ОАЭ). Уточняется, что у работницы случился приступ анафилактического шока.

Ей на помощь пришли врачи из Индии, которые оказались пассажирами самолета. Состояние бортпроводницы требовало незамедлительного вмешательства из-за недостатка кислорода. Медики воспользовались бортовой аптечкой и ввели ей необходимые препараты, в первую очередь — антигистаминные.

Это помогло стабилизировать дыхание пострадавшей, к моменту посадки стюардесса пребывала в сознании. По приземлению ее госпитализировали в местную больницу.

